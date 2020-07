Serie A, Roma-Udinese 0-2: Lasagna e Nestorovski, Gotti espugna l’Olimpico

L’Udinese batte la Roma.

Sul campo dello stadio Olimpico è andata in scena la sfida tra l’Udinese e la Roma, ultima gara della ventinovesima giornata di Serie A: dopo la sconfitta contro il Milan, i giallorossi erano alla ricerca di una vittoria importante per continuare ad inseguire l’Europa.

Partono subito benissimo gli ospiti, che dopo appena dodici minuti riescono a passare in vantaggio sorprendendo la difesa avversaria: De Paul calcia malissimo e inavvertitamente serve però Kevin Lasagna che con il mancino batte Mirante e firma l’0 a 1. Al 22′ l’attaccante bianconero sfiora il vantaggio: gran botta con il sinistro dall’interno dell’area di rigore ma super intervento del portiere giallorosso che salva il risultato.

La situazione dei padroni di casa si complica al minuto 29: bruttissimo intervento di Diego Perotti che entra con il piede a martello direttamente sulla caviglia di Rodrigo Becão e viene giustamente espulso dal direttore di gara. Al 34′ la Roma sfiora però il pareggio con Cristante che calcia dalla lunga distanza, la palla viene deviata e si stampa sulla traversa.

Nel secondo tempo il più pericoloso è sicuramente Carles Perez, che prova un paio di volte a trovare la rete del pareggio senza però riuscire a trovare la precisione necessaria per battere Musso, bravo a chiudere sempre lo specchio. L’Udinese approfitta degli errori dei giallorossi e riesce a trovare la rete del raddoppio: De Paul arriva sul fondo del campo e mette in mezzo il pallone per Nestorovski, che con estrema facilità batte Mirante e realizza lo 0 a 2.

Il triplice fischio del direttore di gara sancisce la vittoria dell’Udinese di Luca Gotti, che si allontana ancora di più dalla zona retrocessione. La Roma subisce la seconda sconfitta consecutiva e probabilmente perde l’ultima occasione possibile per raggiungere il quarto posto, momentaneamente occupato dall’Atalanta che oggi ha battuto 2 a 0 il Napoli grazie ai gol di Pasalic e Gosens.