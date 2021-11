Serie A, Roma-Torino 1-0: Abraham regala i tre punti a Mourinho. La classifica

La Roma di Mourinho batte il Torino di Juric grazie al gol di Abraham nel match valevole per la quattordicesima giornata di Serie A

La Roma di José Mourinho conquista tre punti preziosi contro il Torino di Ivan Juric. A decidere la sfida la rete del centravanti inglese Tammy Abraham in seguito all'assist di Henrikh Mkhitaryan. La compagine giallorossa si porta così a venticinque punti in classifica a sole quattro lunghezze dal quarto posto che starebbe a significare qualificazione in Champions League.