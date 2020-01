Serie A, Roma-Torino 0-2: doppietta di Belotti, i granata espugnano lo stadio Olimpico

Il Torino batte la Roma.

In occasione della diciottesima giornata di Serie A è andata in scena la sfida tra i giallorossi e i granata, che si sono affrontati sul campo dello stadio Olimpico: i due club erano alla ricerca della prima vittoria del 2020 fondamentale per salire ai piani alti della classifica.

Prima grande occasione per gli ospiti, che dopo soltanto otto minuti sfiorano il vantaggio con Belotti: l’attaccante del Torino riceve un pallone filtrante e calcia in diagonale trovando la risposta di Pau Lopez, che devia il pallone sul palo. Le due squadre continuano ad affrontarsi a viso aperto, e i padroni di casa hanno una grandissima occasione al 39′: Perotti serve Pellegrini, che controlla e calcia con il destro trovando la strepitosa risposta di Sirigu. In pieno recupero il Torino riesce a passare in vantaggio con Belotti: il Gallo riceve in area di rigore e calcia con il mancino battendo Pau Lopez e firmando lo 0 a 1.

Nel secondo tempo continuano ad attaccare con intensità i granata grazie ad uno strepitoso Belotti, che al minuto 49 colpisce in pieno la traversa dopo la deviazione decisiva di Pau Lopez. I giallorossi non riescono a reagire e all’85′ subiscono anche la seconda rete della gara: dopo una mischia in area di rigore Smalling colpisce la palla con la mano e l’arbitro indica il dischetto. Dagli undici metri va ancora Belotti che spiazza Pau Lopez e firma lo 0 a 2 regalandosi la gioia della doppietta personale.

Il triplice fischio del direttore di gara sancisce la vittoria del Torino che conquista tre punti importanti, espugna l’Olimpico e sale momentaneamente al nono posto in classifica. Brutta sconfitta per la Roma che rimane comunque al quarto posto in classifica a +4 dall’Atalanta, che domani avrà l’occasione di accorciare le distanze vincendo contro il Parma.

Atalanta-Parma, Gasperini: “Non sarà una gara facile. Kulusevski può diventare importante per la Juventus”