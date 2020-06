Serie A, Roma-Sampdoria: Ranieri si affida a Gabbiagol, Fonseca con Dzeko unica punta

Si accendono le luci dell’Olimpico.

In contemporanea al big match tra Atalanta e Lazio, sul campo dell’Olimpico andrà in scena la sfida tra la Roma e la Sampdoria, valida per la ventisettesima giornata di Serie A: i giallorossi cercano punti importanti per inseguire la qualificazione alla Champions League, mentre ai blucerchiati serve una vittoria per allontanare ancora di più la zona retrocessione.

Di seguito le scelte dei due allenatori, Paulo Fonseca e Claudio Ranieri:

ROMA (4-2-3-1) – Mirante; Bruno Peres, Smalling, Ibanez, Kolarov; Diawara, Veretout; Carles Perez, Pastore, Mkhitaryan; Dzeko.

SAMPDORIA (4-5-1) – Audero; Bereszynski, Tonelli, Yoshida, Augello; Depaoli, Thorsby, Ekdal, Linetty, Jankto; Gabbiadini.