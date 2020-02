Serie A, Roma-Bologna: tornano Kolarov e Mkhitaryan, Barrow in campo dal 1′. Le formazioni ufficiali

Tutto pronto per la sfida dello stadio Olimpico.

Tra pochi minuti avrà inizio il match tra la Roma e il Bologna, che si affronteranno in quella che sarà la prima sfida della 23a giornata di Serie A: i giallorossi andranno alla ricerca di tre punti improntati per mantenere la zona alta della classifica, mentre i rossoblù avranno bisogno di tre punti per continuare a sognare un posto in Europa e sorpassare momentaneamente il Napoli. Due grandi ritorni per Paulo Fonseca, che manda in campo Kolarov e Mkhitaryan, mentre Mihajlovic riconferma il tridente offensivo con Barrow al centro dell’attacco.

Di seguito le formazioni ufficiali:

Roma (4-2-3-1): 13 Pau Lopez; 18 Santon, 23 Mancini, 6 Smalling, 11 Kolarov; 4 Cristante, 21 Veretout; 17 Under, 77 Mkhitaryan, 99 Kluivert; 9 Dzeko.

Bologna (4-2-3-1):28 Skorupski; 14 Tomiyasu, 23 Danilo, 13 Bani, 4 Denswil; 8 Dominguez, 30 Schouten; 7 Orsolini, 21 Soriano, 99 Barrow, 24 Palacio.