Serie A, Roma-Bologna 1-0: Borja Mayoral regala il successo ai capitolini. La classifica aggiornata

La Roma batte 1-0 il Bologna nel match delle ore 18.

Serie A, 30^ giornata: Juventus e Napoli non sbagliano, Milinkovic-Savic salva la Lazio. Risultati e classifica

Un successo importante, che conferma quanto di buono i capitolini avevano fatto giovedì sera ad Amsterdam. Con questa vittoria i giallorossi mantengono vive le speranze di entrare tra le prime quattro del campionato per qualificarsi alla prossima Champions League. Una partita particolare, condotta per ampi tratti dagli emiliani, che però non sono riusciti a fare male ad Antonio Mirante. La squadra di Fonseca è stata invece brava a sfruttare le poche occasioni create e Borja Mayoral si è fatto trovare pronto in occasione del gol.

Di seguito la classifica aggiornata.