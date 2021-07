Serie A, riecco gli stadi al 50%: dal Green Pass al numero di spettatori. Le ultime

La riapertura degli stadi di Serie A si appresta a vivere un capitolo tutto nuovo. Nella giornata di ieri a scuotere sempre di più l’albero della FIGC è stata la conferenza del Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi....

Un primo step necessario per le casse dei club, con i botteghini che nell'ultimo anno e mezzo hanno visto sempre il numero zero stampato nella casella delle entrate. Un risultato che, tuttavia, non rende ancora felice la Federcalcio. La soglia degli spettatori decisa dal Governo non è ancora sufficientemente alta per far sì che i club possano avviare la propria campagna abbonamenti. Basti pensare che - esclusi impianti dalla capienza elevata come San Siro, l'Olimpico, l'Allianz e il Maradona - la maggior parte degli stadi italiani, con il 50% della capienza, potrebbero ospitare tifosi per un numero compreso tra i 10 e 20 mila circa. Per le neo promosse e per qualche squadra con impianti non grandissimi, la questione si fa ancora più complicata. Dovessero restare così le cose, infatti, il Venezia potrebbe accogliere soltanto 3713 spettatori; lo Spezia si fermerebbe a quota 5168 tifosi; Cagliari e Empoli arriverebbero a circa 8/9 mila spettatori sulle tribune. Numeri positivi rispetto allo zero della scorsa stagione, ma non ancora sufficienti per risollevare i conti e le casse di molteplici club di Serie A.