Serie A, poker del Napoli col Monza. Pari della Fiorentina nel derby contro l’Empoli

Napoli a valanga contro il Monza. La Fiorentina in dieci non vince con l'Empoli

L'espulsione di Luperto dell'Empoli ed un recupero di ben undici minuti non sono bastati alla Fiorentina per vincere il derby contro l'Empoli al "Castellani". Pareggio a reti bianche che sicuramente fa più sorridere gli azzurri che mettono in pila il loro primo tassello per costruire la propria salvezza, mentre i viola salgono a quota quattro punti.