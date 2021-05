Serie A, Parma-Sassuolo 1-3: De Zerbi cala il tris e resta in corsa per la Conference League. La classifica

Il Sassuolo batte il Parma e si aggiudica il derby d’Emilia.

Successo neroverde al “Tardini” dove, gli uomini di De Zerbi hanno affrontato questo pomeriggio il Parma, nel penultimo turno di Serie A. Partenza subito sprint per il Sassuolo che, dopo appena 25 minuti di gioco, passa subito in vantaggio con un penalty trasformato da Locatelli dopo un fallo di Busi su Raspadori. Pareggia Bruno Alves al 32° con un gol al volo su cui Consigli non può nulla. In avvio di ripresa Defrel, su cross di Berardi, trova la rete dell’1-2. A chiudere definitivamente i conti, però, ci pensa Boga al 69° che fredda Sepe con un gran sinistro. Un successo fondamentale per i neroverdi che si impongono su un Parma, già retrocesso, rimanendo in corsa per la Conference League insieme alla Roma.