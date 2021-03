Serie A, Parma-Genoa: D’Aversa con Pellé dal 1′, Ballardini ritrova Destro. Le formazioni ufficiali

Tutto pronto per Parma–Genoa.

Da una parte c’è la squadra emiliana che viene dall’ottimo successo casalingo contro la Roma ed in classifica occupa la penultima posizione con 19 punti, -3 dal Cagliari e -4 dal Torino anche se i “Granata” hanno una gara da recuperare contro la Lazio. Dall’altra parte troviamo il “Grifone”, reduce dal pari casalingo contro l’Udinese ed occupa il quattordicesimo posto in classifica con 28 punti. Sono 31 i precedenti tra le due squadre con il bilancio favorevole alla squadra emiliana che ha ottenuto 14 successi contro le 8 vittorie del Genoa mentre 9 sono i pareggi. La squadra ligure non batte il Parma dalla stagione 2014/2015. Nel complesso, sono 41 le reti messe a segno dalla squadra allenata attualmente da D’Aversa mentre quella allenata attualmente da Ballardini ne ha messe a segno 30. La sfida del “Tardini” verrà diretta dal signor Doveri della sezione di Roma 1. Questa è Parma–Genoa, di seguito le formazioni ufficiali diramate dai due tecnici.

PARMA (4-3-3): Sepe; Conti, Osorio, Bani, Pezzella; Kucka, Brugman, Hernani; Mihaila, Pellé, Man. Allenatore: D’Aversa

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Czyborra, Zajc, Badelj, Strootman, Zappacosta; Destro, Shomurodov. Allenatore: Ballardini