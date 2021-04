Serie A, Parma-Crotone: D’Aversa con il tridente, Cosmi rilancia Ounas accanto a Simy. Le formazioni ufficiali

Scontro salvezza al “Tardini”.

Si affronteranno questo pomeriggio al “Tardini” Parma e Crotone, penultima e ultima in classifica, entrambe impegnate nella lotta salvezza. D’Aversa in campo con il tridente composto da Man e Mihaila ai fianchi di Cornelius. Hernani in mezzo, dietro spazio a Busi e Dierckx con Colombi ancora tra i pali. Cosmi rilancia Ounas accanto a Simy.

Di seguito, le formazioni ufficiali della sfida:

PARMA (4-3-3): Colombi, Busi, Dierckx, Bani, Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Man, Cornelius, Mihaila. All. D’Aversa

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Magallan; Molina, Messias, Cigarini, Zanellato, Reca; Ounas, Simy. All. Cosmi