Serie A, Napoli-Sassuolo: Milik sfida Caputo, le formazioni ufficiali del match

Tutto pronto per il match del San Paolo.

In occasione della trentaseiesima giornata di Serie A andrà in scena la sfida tra il Sassuolo e il Napoli, che si affronteranno alla ricerca di punti importanti per inseguire il sogno della qualificazione alla prossima edizione dell’Europa League.

Di seguito le formazioni ufficiali della gara, scelte dai due tecnici Roberto De Zerbi e Rino Gattuso:

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Rogerio; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Djuricic, Traorè; Caputo.