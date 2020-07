Serie A, Napoli-Sassuolo 2-0: tre gol annullati ai neroverdi, decidono Hysaj e Allan

Il Napoli batte il Sassuolo con il risultato di 2 a 0.

Sul campo dello stadio San Paolo è andata in scena la sfida tra il Napoli e il Sassuolo, che si sono affrontati in occasione della trentaseiesima giornata di Serie A: gli azzurri erano alla ricerca di tre punti importanti per continuare ad inseguire il sogno dell’Europa.

Partono subito forte i partenopei che dopo soltanto sette minuti trovano il gol del vantaggio: Hysaj porta palla e dal limite dell’area di rigore calcia con il destro trovando l’angolo in basso a sinistra, cogliendo di sorpresa Consigli e firmando la rete dell’1 a 0.

I neroverdi si buttano in avanti alla ricerca del gol del pareggio, riuscendo a trovarlo al 37′: Traoré calcia dalla distanza ma trova l’opposizione di Ospina, sulla respinta si avventa Djuricic che da pochi passi realizza la rete dell’1 a 1. Il direttore di gara frena però l’entusiasmo del Sassuolo, annullando la rete per la posizione di fuorigioco del centrocampista ivoriano.

Dopo pochi minuti dall’inizio del secondo tempo gli ospiti trovano ancora una volta la rete del pari. Questa volta è Francesco Caputo che batte Ospina, ma il risultato è ancora lo stesso: il direttore di gara annulla la rete dopo aver consultato il VAR. Al minuto 61 il Sassuolo trova la via della rete: segna Domenico Berardi, ma per la terza volta l’arbitro annulla il gol per posizione di fuorigioco. Il Napoli approfitta della situazione e beffa gli avversari, trovando il raddoppio in pieno recupero grazie ad una potentissima conclusione dalla lunga distanza di Allan, che fissa il risultato finale sul 2 a 0.

Vittoria importantissima per il Napoli che si porta ad un solo punto di distanza dal Milan, attualmente sesto in classifica. Sconfitta con tre beffe per il Sassuolo, che perde una grande occasione per allontanare le inseguitrici e rimane ancorato all’ottavo posto.