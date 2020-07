Serie A, Napoli-Milan 2-2: rimonta e contro-rimonta, spettacolo al San Paolo

Finisce 2 a 2 la sfida tra il Napoli e il Milan.

Sul campo dello stadio San Paolo è andata in scena la sfida tra il Napoli e il Milan, che si sono affrontati in occasione della trentaduesima giornata di Serie A alla ricerca di tre punti importanti per inseguire il sogno di qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. Partono bene i rossoneri, che dopo venti minuti riescono a passare in vantaggio dopo aver rischiato di subire gol: cross di Rebic sul secondo palo per Theo Hernandez, che si coordina alla perfezione e con il mancino batte Ospina, 0 a 1.

Il Napoli si porta in avanti e trova il pareggio al 33′: punizione battuta da Insigne verso l’area di rigore, Donnarumma non riesce a trattenere il pallone e ne approfitta Giovanni Di Lorenzo, che a porta vuota firma il gol dell’1 a 1.

Nel secondo tempo gli azzurri riescono a completare la rimonta al minuto 60: palla al centro per Dries Mertens che calcia di prima, Donnarumma non riesce a bloccare la sfera e subisce la rete del 2 a 1. Il Milan non si arrende e al ’71 riesce a riportare il risultato in equilibrio: Maksimovic abbatte Bonaventura in area di rigore e l’arbitro assegna il penalty. Dagli undici metri va Franck Kessié che batte Ospina con la solita freddezza e realizza il 2 a 2, secondo gol consecutivo per il centrocampista ivoriano dopo quello realizzato contro la Juventus. Al minuto 87 i rossoneri rimangono in dieci a causa dell’espulsione rimediata da Saelemaekers per somma di ammonizioni.

Il triplice fischio del direttore di gara sancisce uno spettacolare pareggio tra il Napoli e il Milan, che restano ancorate rispettivamente al sesto e al settimo posto in classifica e falliscono il sorpasso alla Roma. Domani l’Inter, vincendo contro il Torino, potrebbe mettere dunque in cassaforte il quarto posto allungando di molto sulle inseguitrici.