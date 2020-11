Serie A, Milan-Verona: Ibra in campo dal 1°, rientra Calabria.Le formazioni ufficiali

E’ tutto pronto per Milan-Verona.

Dopo il ko subito in Europa League contro il Lille, il Milan, è pronto a tornare in campo per affrontare il Verona di Ivan Juric. Saelemaekers, Calhanoglu e Leao dietro a Ibra. Conferme anche per Juric, che schiera l’ex rossonero Kalinic in attacco.

Di seguito le formazioni ufficiali della sfida:

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Lovato, Magnani; Lazovic, Dawidowicz, Ilic, Dimarco; Barak, Zaccagni; Kalinic. All. Juric