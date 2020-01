Serie A, Milan-Udinese: torna Donnarumma, Gotti si affida a Okaka e Lasagna. Le formazioni ufficiali

Trenta minuti e sarà Milan-Udinese, match valido per la ventesima giornata del campionato di Serie A.

Dopo due vittorie di fila conquistate in campionato ed in Coppa Italia rispettivamente contro Cagliari e Spal, la compagine rossonera è in cerca di conferme e nuovi punti per risalire in classifica. Classifica che vede gli uomini di Luca Gotti, reduci da tre successi consecutivi, ad appena una lunghezza di distanza dal Milan.

LE SCELTE – Complice l’assenza di Mateo Musacchio, spazio ancora una volta al neo-acquisto Simon Kjaer. In campo, oltre alla coppia Ibrahimovic-Leao, torna fra i pali anche Gianluigi Donnarumma.

Di seguito, le formazioni ufficiali della sfida in programma alle ore 12.30 a San Siro.

MILAN (4-4-2) – Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernardez; Castillejo, Kessié, Bennacer, Bonaventura; Ibrahimovic, Leao. All.: Stefano Pioli.

UDINESE (3-5-2) – Musso; Becao, Ekong, Nuytinck; Larsen, De Paul, Mandragora, Fofana, Sema; Okaka, Lasagna. All.: Luca Gotti.