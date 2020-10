Serie A, Milan-Roma: dove vederla, quote dei bookmakers e probabili formazioni

Poco più di dieci ore e sarà Milan-Roma.

Milan-Roma, Pioli: “Tutto sulle condizioni di Rebic e Calhanoglu. Rinnovo Donnarumma? Rispondo così”

In occasione della sfida in programma alle ore 20.45 a San Siro, la compagine rossonera scenderà in campo sicura di mantenere il primo posto in classifica. Un match a porte chiuse, con i tifosi che non potranno supportare dagli spalti la propria squadra del cuore. La partita sarà trasmetta in diretta esclusiva su Sky. I canali di riferimento per vedere il match saranno Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite) e Sky Sport (canale 251 del satellite). Gli abbonati Sky, inoltre, potranno seguire in diretta streaming Milan–Roma attraverso Sky Go.

MILAN – Il tecnico Stefano Pioli proverà certamente a sfruttare il momento positivo per portare a casa l’ennesima vittoria. Tuttavia, contro i giallorossi, il coach ex Fiorentina dovrà fare a meno di Musacchio, Gabbia e Rebic, mentre Calhanoglu potrebbe trovare spazio dal primo minuto alle spalle di Zlatan Ibrahimovic. Fuori anche Tonali, in mezzo al campo fiducia a Kessié e Bennacer. In difesa, davanti a Donnarumma, spazio a Kjaer e Romagnoli; a destra si rivedrà Calabria, mentre a sinistra agirà Theo Hernandez.

ROMA – Il tecnico Paulo Fonseca disegnerà con ogni probabilità il 3-4-2-1. Mirante tornerà a difendere i pali; in difesa spazio a Mancini, Ibanez e Kumbulla, in attesa del ritorno in campo di Smalling. In mezzo al campo, Lorenzo Pellegrini e Veretout agiranno al fianco di Santon e Spinazzola. In avanti, il tridente sarà composto da Mkhitaryan e Pedro a supporto di Dzeko.

Di seguito, le probabili formazioni.

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic. All.: Stefano Pioli.

Roma (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Santon, Lo. Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. All.: Paulo Fonseca.

QUOTE – Le quote e i pronostici dei bookmakers prevedono una partita in favore del Milan. Il segno 1, infatti, è offerto a 2.00, il segno X a 3.70 e, infine, il segno 1 a 3.50.

