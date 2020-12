Serie A, Milan-Parma: Pioli si affida a Rebic, fuori Tonali e Hauge. Le formazioni ufficiali

E’ tutto pronto per Milan-Parma.

Si affronteranno questa sera allo stadio Olimpico Milan e Parma nel posticipo dell’11^ giornata di Serie A. 4-2-3-1 per i rossoneri con Rebic al posto di Ibra – ancora out – rifornito da Castillejo, Diaz e Calhanoglu. Panchina per Tonali e Hauge.

Di seguito, le formazioni ufficiali della sfida:

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer; Castillejo, Diaz, Calhanoglu; Rebic. All. Pioli

PARMA (4-3-2-1): Sepe; Iacoponi, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Kurtic; Karamoh, Gervinho; Cornelius. All. Liverani