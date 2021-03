Serie A, Milan-Napoli 0-1: gol Politano e rossoneri ko a “San Siro”, Inter a +9. La classifica

Ko del Milan a “San Siro”.

Si chiude con il posticipo di questa sera la 27esima giornata di Serie A, con il Milan che ospita il Napoli dell’ex Gennaro Gattuso. Squadre aggressive fin dai primi minuti, con gli azzuri che però prendono immediatamente in mano le redini del gioco. La prima cccasione per i partenopei si concretizza, infatti, dopo appena 16 minuti di gioco: un tiro di Zielinski, che si inserisce tra Tomori e Gabbia, fa tremare la difesa rossonera. Un tuffo Donnarumma, però, salva tutto. Nonostante il buon possesso palla, il Napoli appare poco concreto. La rete del vantaggio, infatti, arriva solo al 49° con Politano, che su assist di Zielinski entra in area e calcia battendo Donnarumma.

Serata storta per il Milan, attento in fase difensiva, ma poco incisivo in avanti. I rossoneri non allungano sulla Roma e perdono terreno sull’Inter capolista, che ora dista ben 9 lunghezze. Successo importante, invece, per il Napoli che accorcia sulle rivali centrando l’aggancio ai giallorossi.