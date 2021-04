Serie A, Milan-Genoa 2-1: i rossoneri ringraziano Scamacca, Pioli può sorridere

Il Milan vince senza convincere troppo.

I rossoneri hanno la meglio sul Genoa per 2-1, vittoria importante per la compagine guidata da Stefano Pioli che si conferma sempre più al secondo posto nella giornata che vede due scontri importanti in campionato. Apre le danze al 13′ una rete messa a segna da Ante Rebic, il pari rossoblu porta la firma di Destro sugli sviluppi di un calcio d’angolo. La rete decisiva è un’autorete di Scamacca che sul corner di Calhanoglu ha deviato nella propria porta permettendo così al Milan di conquistare tre punti.