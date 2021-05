Serie A, Milan-Cagliari 0-0: il “Diavolo” fallisce il primo match point per la Champions. La classifica

Pareggio a reti bianche a “San Siro”.

0-0: è questo il risultato della sfida tra Milan e Cagliari, andata in scena questa sera a “San Siro”, e valida per l’ultimo turno di Serie A. Il primo tempo si chiude senza particolari sussulti, con i rossoneri pericolosi con Saelemaekers e Castillejo. La squadra di Semplici, già salva grazie al pareggio del Benevento contro il Crotone, costringe Donnarumma a due interventi miracolosi nella ripresa su Pavoletti e su Godin.

Il “Diavolo” fallisce il primo match point per la qualificazione alla prossima Champions League, rimandando il discorso all’ultima giornata di campionato. Per centrare l’obiettivo qualificazione, infatti, gli uomini di Pioli adesso dovranno vincere in casa dell’Atalanta. Con lo 0-0 di questa sera è lotta a tre per la corsa Champions: Napoli, Juventus e Milan si daranno battaglia per gli ultimi due posti disponibili, tutto si deciderà nell’ultimo turno.