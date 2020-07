Serie A, Milan-Bologna: Rebic dietro Ibrahimovic, Barrow in panchina. Le formazioni ufficiali

Tutto pronto per la grande sfida dello stadio San Siro.

Match fondamentale per la corsa verso la prossima edizione dell’Europa League quello che si terrà sul campo di San Siro, valido per la trentaquattresima giornata di Serie A: il Milan ospiterà il Bologna alla ricerca di tre punti importanti per continuare a scalare la classifica. Stefano Pioli decide di affidarsi ad Ante Rebic dietro Zlatan Ibrahimovic, definitivamente ritornato in piena forma dopo la ripresa del campionato. Sinisa Mihajlovic sceglie invece di lasciare Musa Barrow, schierando al suo posto Federico Santander.

Queste le formazioni ufficiali:

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Dijks; Poli, Dominguez; Orsolini, Soriano, Sansone; Santander.