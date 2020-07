Serie A, Milan-Bologna 5-1: i rossoneri vincono ancora e volano al sesto posto

Il Milan batte anche il Bologna.

Sul campo dello stadio San Siro è andata in scena la sfida tra il Milan e il Bologna, che si sono affrontati in occasione della trentaquattresima giornata di Serie A in una gara fondamentale per le sorti della corsa verso la prossima edizione dell’Europa League. Passano soltanto dieci minuti e i rossoneri passano in vantaggio con il gol di Saelemaekers: Theo Hernandez sfonda sulla fascia sinistra e crossa al centro, finta di Ibrahimovic e tiro preciso del centrocampista belga che firma il gol dell’1 a 0.

Al 24′ i padroni di casa riescono anche a raddoppiare: Skorupski sbaglia il rilancio e regala palla ad Hakan Calhanoglu, che calcia di prima e realizzare la rete del 2 a 0. Il Bologna prova ad alzare la testa e riesce ad accorciare le distanze a pochi minuti dal fischio finale: Tomiyasu riceve palla al limite dell’area di rigore, calcia con potenza e manda la palla all’incrocio dei pali, 2 a 1.

Nel secondo tempo continua il dominio del Milan, che riesce a dilagare mettendo il punto esclamativo sulla vittoria. Al minuto 49 Calhanoglu serve in profondità Bennacer, che si presenta davanti a Skorupski e calcia di piatto realizzando il 3 a 1 aiutato anche da una leggera deviazione. Al 57′ arriva anche la solita rete di Ante Rebic: Ibrahimovic premia il movimento del centrocampista croato, che si gira repentinamente e batte il portiere avversario con assoluta precisione, 4 a 1. In pieno recupero va in gol anche Davide Calabria, che fissa il risultato finale sul 5 a 1.

Il triplice fischio del direttore di gara sancisce la vittoria del Milan. Altra bellissima prestazione degli uomini di Stefano Pioli, che battono il Bologna di Sinisa Mihajlovic e salgono momentaneamente al sesto posto in classifica, portandosi a soltanto un punto di distanza dalla Roma che giocherà domani il big match contro l’Inter. I rossoblù rimangono ancora ancorati al decimo posto perdendo una grandissima occasione per scalare posizioni in classifica e continuare ad inseguire il sogno della qualificazione in Europa League.