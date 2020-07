Serie A, Milan-Atalanta: Laxalt titolare, Malinovskyi dal 1′. Le formazioni ufficiali

Tutto pronto per la super sfida dello stadio San Siro.

La trentaseiesima giornata di Serie A si aprirà con il big match tra il Milan e l’Atalanta, gara fondamentale per le sorti del campionato: la Dea ha bisogno di tre punti per mantenere il secondo posto e portarsi addirittura a tre punti di distanza dalla Juventus, che ieri ha fallito il match point per lo scudetto contro l’Udinese, mentre i rossoneri devono vincere per continuare a sognare l’Europa e scavalcare momentaneamente la Roma portandosi al quinto posto in classifica.

Di seguito le formazioni ufficiali scelte da Stefano Pioli e Gian Piero Gasperini:

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Laxalt; Biglia, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Caldara, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens, Malinovskyi, Gomez; Zapata.