Serie A, Mediaset non conferma Tiki Taka: il celebre talk condotto da Pierluigi Pardo chiude i battenti

La Serie A riparte senza un programma ormai culto delle reti Mediaset, infatti si ferma Tiki Taka.

Il campionato italiano riaprirà i battenti nel weekend del 20 giugno quando a verranno disputate intanto le quattro gare che erano state posticipate a fine febbraio a causa dell’emergenza Coronavirus. In concomitanza con la ripartenza del campionato italiano non riprenderà però il talk-show sportivo ideato da Pierluigi Pardo che lo conduceva ormai da sette anni. Mediaset attraverso un comunicato ufficiale ha annunciato che si sta studiando una nuova forma editoriale del programma, confermato invece l’appuntamento settimanale con “Pressing Serie A” condotto la domenica in seconda serata da Giorgia Rossi.

“Riparte il Campionato e torna dal 21 giugno su Italia 1 “Pressing Serie A”. Oltre alla classica puntata della domenica in seconda serata, il programma andrà in onda anche in occasione di ogni turno infrasettimanale del Campionato con highIights, gol, immagini e commenti in studio. Riprende il grande calcio e Mediaset seguirà i match con i programmi informativi, con i servizi nei telegiornali e soprattutto con tutti gli aggiornamenti. Per quanto riguarda Tiki Taka è allo studio una nuova formula editoriale e con Pierluigi Pardo si valuteranno nuove collaborazioni giornalistiche nell’ambito dell’informazione sportiva Mediaset”.