Serie A, Maran: “Napoli sta costruendo qualcosa di solido. Milan, Inter e Juve…”

Parola a Rolando Maran. L'ex tecnico di Pisa e Cagliari tra le altre - ai microfoni di Radio Crc - ha parlato del prossimo campionato di Serie A , in particolare del nuovo corso delle big italiane: Inter , Milan , Napoli e Juventus in particolare. Di seguito, le sue parole:

"Il fatto che il Napoli abbia vinto con grande margine significa che ha qualcosa in più sotto il punto di vista tecnico. Società del calibro di Inter, Milan e Juventus oggi devono riuscire a sacrificare qualcosa per affrontare determinati campionati, questa è una novità per il nostro calcio. Sono gestioni diverse rispetto a prima, non vengono lasciati indietro i conti. Le società devono programmare e riuscire a scegliere i calciatori giusti come ha fatto il Napoli costruendo qualcosa di solido".