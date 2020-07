Serie A, Lecce-Lazio: fuori Milinkovic-Savic, tornano Immobile e Caicedo. Le formazioni ufficiali

Comincia la 31^ giornata di Serie A, alle 19.30 in campo Lecce e Lazio.

Allo stadio “Via del Mare” di Lecce è tutto pronto per la gara in programma alle 19.30 tra i padroni di casa del tecnico Fabio Liverani e la Lazio guidata da Simone Inzaghi. Tra gli ospiti non sarà titolare Milinkovic-Savic che partirà dalla panchina, mentre ritorna in campo il bomber della Lazio Ciro Immobile, affiancato da Caicedo. Tra le fila dei salentini, Babacar guiderà il reparto offensivo del Lecce e alle sue spalle agiranno Falco e Saponara.

Di seguito, ecco le formazioni ufficiali delle due compagini

Lecce (4-3-2-1): Gabriel; Donati, Lucioni, Paz,Calderoni; Mancosu, Petriccione, Barak; Falco, Saponara; Babacar.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile.