Serie A, Lecce-Atalanta: Liverani ritrova Saponara, Zapata titolare. Le formazioni ufficiali

Tutto pronto per Lecce-Atalanta.

Al “Via del Mare”, alle ore 15, andrà in scena la sfida valida per la settima giornata di ritorno del campionato di Serie A. Una gara che vedrà i padroni di casa ospitare la squadra di Gian Piero Gasperini, quest’ultima a caccia del quinto risultato utile di fila. Dall’altra parte, reduce dalla brutta sconfitta maturata contro la Roma allo Stadio “Olimpico”, la compagine salentina vorrà certamente tornare a conquistare punti per avvicinarsi alla salvezza.

Di seguito, le formazioni ufficiali del match.

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Donati, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Majer, Deiola, Barak; Saponara, Mancosu; Lapadula. All.: Fabio Liverani.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; De Roon, Caldara, Palomino, Hatebeur, Fleuler, Pasalic, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata. All.: Gian Piero Gasperini.