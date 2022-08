Serie A, le formazioni ufficiali di Fiorentina-Cremonese e Lazio-Bologna

Tutto pronto per Fiorentina-Cremonese e Lazio Bologna. La Serie A 2022/2023 si è aperta nella giornata di ieri con la vittoria a San Siro del Milan di Pioli sull'Udinese. Successo esterno per Atalanta e Torino che si sono imposte rispettivamente contro Sampdoria e Monza. L'Inter di Inzaghi è, invece, riuscita ad agguantare in extremis i primi tre punti del campionato grazie a un gol di Dumfries in pieno recupero.