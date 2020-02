Serie A, Lazio-Verona: Inzaghi con i soliti undici, Juric ancora col falso nueve. Le formazioni ufficiali

Alle ore 20,45 la Lazio sfiderà il Verona nella gara valida per il recupero della 17a giornata.

Sfida dal valore inestimabile per i biancocelesti che in caso di successo scavalcherebbero l’Inter e si piazzerebbero al secondo posto in solitaria. Il tecnico Simone Inzaghi non rinuncia al tandem d’attacco Caicedo–Immobile nonostante il centravanti campano sia in diffida, di seguito le formazioni ufficiali.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile. All.Inzaghi

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Kumbulla; Lazovic, Veloso, Pessina, Faraoni; Zaccagni, Borini; Verre. All.Juric