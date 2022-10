Serie A, Lazio-Spezia: le formazioni ufficiali della sfida dell’Olimpico

Le formazioni ufficiali della sfida tra Lazio e Spezia in programma alle 12:00

Dopo i tre anticipi di ieri, oggi spazio ad altre sei partite, che anticiperanno il monday night tra Verona e Udinese in programma domani sera. A scendere in campo per primi saranno Lazio e Spezia che si affronteranno all'Olimpico alle 12:30, con i biancocelesti a caccia della terza vittoria consecutiva. Ad attenderli, dall'altra parte, ci saranno i bianconeri: reduci dal successo nel derby-salvezza contro la Sampdoria.