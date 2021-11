Serie A, Lazio-Salernitana: le formazioni ufficiali della sfida

Le formazioni ufficiali della sfida tra Lazio e Salernitana, in programma questo pomeriggio allo stadio Olimpico

Si affronteranno questo pomeriggio alle 18:00, allo stadio Olimpico, Lazio e Salernitana. Nessuno stravolgimento per Sarri che si affida ancora a Milinkovic-Savic e Luis Alberto a centrocampo, e il tridente Pedro-Immobile-Anderson in attacco. 4-3-1-2 per la formazione campana che schiera il tandem Bonazzoli-Simy. A centrocampo c'è Obi con Schiavone e Di Tacchio.