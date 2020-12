Serie A, Lazio-Napoli 2-0: Inzaghi ritrova la vittoria, Immobile e Luis Alberto travolgono gli azzurri. La classifica

Nuovo ko del Napoli.

Serata storta per gli azzurri che, dopo il ko esterno contro l’Inter, crollano anche sul campo della Lazio nel match andato in scena questa sera allo stadio “Olimpico” di Roma, valido per la 13^ giornata di Serie A. Immobile e Luis Alberto stendono i partenopei, regalando un successo a Inzaghi che mancava ormai da due settimane, che consente ai biancocelesti di rilanciarsi scalando preziose posizioni in classifica. Ko difficile da digerire per gli azzurri, già sconfitti di misura dall’Inter nel turno infrasettimanale.