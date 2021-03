Serie A, Lazio-Crotone: confermata la coppia Immobile-Correa, 3-5-2 per Cosmi. Le formazioni ufficiali

E tutto pronto per Lazio-Crotone.

Si apre con la sfida dell’Olimpico tra Lazio e Crotone la 27^ giornata di Serie A. I biancocelesti scenderanno in campo con il classico 3-5-2, con Radu insieme a Patric e Acerbi in difesa, Marusic e Fares sulle corsie esterne. Confermata la coppia Immobile-Correa davanti. Stesso modulo per Serse Cosmi, che ripropone l’11 che ha battuto il Toro, con Messias in appoggio a Ounas e Simy.

Lazio (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. All.: Simone Inzaghi.

Crotone (3-5-2): Cordaz; Magallan, Golemic, Luperto; Pereira, Messias, Petriccione, Molina, Reca; Ounas, Simy. All.: Serse Cosmi.