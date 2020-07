Serie A, Lazio-Cagliari 2-1: i biancocelesti vincono in rimonta e accorciano sull’Inter

La Lazio batte il Cagliari in rimonta.

Sul campo dello stadio Olimpico è andata in scena la sfida tra il Lazio e il Cagliari, che si sono affrontati in occasione della trentacinquesima giornata di Serie A. Partono subito molto bene entrambe le squadre, che si affrontano a viso aperto alla ricerca del gol del vantaggio. Dopo solo tre minuti i rossoblù passano in vantaggio grazie ad uno straordinario calcio di punizione battuto da Joao Pedro: il direttore di gara annulla però la rete dal momento che la punizione era indiretta.

Dopo un primo tempo di assoluta parità, gli ospiti riescono a passare in vantaggio poco prima del fischio dell’arbitro: Ionita serve in area di rigore Simeone che calcia trovando la deviazione vincente di Felipe Luiz, Strakosha beffato e 0 a 1.

Al minuto 47 i padroni di casa riescono a riportare il risultato in parità: cross di Jony, palla allontana dalla difesa su cui si avventa Milinkovic-Savic che calcia di potenza e batte Cragno, 1 a 1. Dopo pochi minuti i biancocelesti sfiorano il vantaggio: Milinkovic trova Ciro Immobile, che controlla e calcia trovando però la bellissima risposta del portiere avversario.

Al 60′ la Lazio riesce a ribaltare la gara e a completare la rimonta: Luis Alberto premia il taglio in profondità di Immobile, che si presenta davanti a Cragno e con il mancino realizzare la rete del 2 a 1. Il bomber di Simone Inzaghi supera nuovamente CR7 nella classifica marcatori, mentre il centrocampista spagnolo stabilisce il record di 15 assist forniti in questa stagione. Il triplice fischio del direttore di gara sancisce la vittoria della Lazio, che conquista tre punti e si porta ad una sola misura di distanza dall’Inter terza in classifica. Dodicesima sconfitta in campionato per il Cagliari che rimane ancorato al tredicesimo posto in classifica e dunque certo della permanenza in Serie A.