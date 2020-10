Serie A, Lazio-Bologna: Akpa-Akpro in campo dal 1°, fuori Barrow. Le formazioni ufficiali

E’ tutto pronto per Lazio-Bologna.

Archiviata la vittoria in Champions League contro il Borussia Dortmund, la Lazio è pronta ad affrontare il Bologna nella sfida valida per la quinta giornata di Serie A. Scontata la squalifica, torna Immobile con Correa in avanti. In campo dal 1° dopo lo splendido gol europeo, anche l’uomo del momento della Lazio: Akpa-Akpro. Assente Milinkovic-Savic.

Di seguito, le formazioni ufficiali della sfida:

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Marusic, Akpa-Akpro, Leiva, Luis Alberto, Fares; Immobile, Correa. All. S. Inzaghi

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Hickey; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. All. Mihajlovic