Serie A, l’analisi di Sconcerti: “Lautaro un Dybala senza il problema del ruolo. Napoli? Se sta zitto Gattuso…”

In attesa della sfida tra la Juventus e il Crotone che chiuderà la 23a giornata, Mario Sconcerti, ha analizzato il derby della “Madonnina” e la sconfitta del Napoli in casa dell’Atalanta. Le parole del direttore rilasciate durante il programma “Maracanà show” in onda su TMW Radio.

“Benevento-Roma? Posso solo dire che mi sembra un risultato definitivo per la Roma. È la sesta volta che non segna in campionato, troppe volte. Spero faccia riflettere anche Fonseca. Che giornata è stata? Vedo l’Inter molto avanti, è cresciuta ed è diventata quella che voleva Conte. Gioca con un 3-3-4 ormai, gli ci è voluto un po’ per convincere Perisic a certi sacrifici. Ed è riuscita anche la crescita di Lautaro. È diventato la vera aggiunta a Lukaku. Lautaro è un Dybala senza il problema del ruolo. Silenzio stampa Gattuso? È arrivato all’ottava sconfitta. Se sta zitto Gattuso, lo fa rispetto alla propria gente. Da tifoso mi dispiace non capire perché la squadra ha perso. Credo che Gattuso abbia perso già troppo. Deciderà De Laurentiis, delle riflessioni andranno fatte. Di chi sia poi la colpa poi è tutta un’altra storia”.

