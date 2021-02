Serie A, la decisione dell’AIA: l’arbitro Orsato ospite a “90° minuto”. Lo Bello nel ’72 lo ha preceduto

La decisione dal mondo della comunicazione dell’AIA.

Domani (domenica 28 febbraio) il direttore di gara Daniele Orsato sarà ospite del format “90° minuto”, in onda su Rai2. Una novità voluta fortemente dal neo presidente dell’AIA – Associazione Italiana Arbitri – Alfredo Trentalange. Orsato, della sezione di Schio che nel 2020 venne eletto dall’IFFHS come miglior arbitro del mondo, nella giornata di oggi ha diretto il match di Serie A delle 15.00, Spezia–Parma terminato 2-2.

Decisione importante ma non di certo storica, quella intrapresa dall’AIA, infatti, nel 1972 fu Concetto Lo Bello, il primo arbitro in attività a fare la primissima apparizione, questa volta a “La Domenica Sportiva”, che commentò così, ai microfoni di un giovanissimo Bruno Pizzul, un fallo da rigore non concesso a Rivera durante il match Milan-Juventus.