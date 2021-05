Serie A, Juventus-Inter: Kulusevsky con CR7, Conte con i titolarissimi. Le formazioni ufficiali

E’ tutto pronto all’Allianz Stadium.

Sale l’attesa per il derby d’Italia tra Juventus e Inter, in programma questo pomeriggio alle 18:00 all’Allianz Stadium. Conte schiera i “titolarissimi”. Pirlo esclude Dybala e Morata e si affida a Kulusevski dal 1′. I bianconeri hanno bisogno dei tre punti per proseguire la rincorsa a un posto Champions.

Di seguito le formazioni ufficiali della sfida:

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Kulusevski, Cristiano Ronaldo. All. Pirlo

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Darmian; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte