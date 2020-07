Serie A, Juventus-Atalanta: torna Dybala, la Dea con il tridente. Le formazioni ufficiali

Tutto pronto per il big match dell’Allianz Stadium.

In occasione della trentaduesima giornata di Serie A andrà in scena la sfida tra la Juventus e l’Atalanta, fondamentale per le sorti del campionato. Dopo la terza sconfitta consecutiva della Lazio contro il Sassuolo, i bianconeri avranno un altro match point fondamentale per allungare e mettere la parola fine alla lotta scudetto. Contro gli uomini di Maurizio Sarri ci sarà però una Dea al top della forma fisica, che addirittura con tre punti potrebbe addirittura scavalcare i biancocelesti e conquistare il secondo posto in classifica.

Di seguito le formazioni ufficiali:

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Cuadrado; Rabiot, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi, Dybala, C.Ronaldo.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Gomez; D.Zapata