Serie A, Inter-Sampdoria: ampio turnover per Conte, Ranieri con il 4-4-1-1. Le formazioni ufficiali

“San Siro” è pronto ad accogliere i Campioni d’Italia.

Ritorno tra le mura amiche da Campioni d’Italia per l’Inter di Antonio Conte che, nella giornata di domani, affronterà la Sampdoria a “San Siro” dopo aver già raggiunto la matematica. 7 cambi per i nerazzurri rispetto a Crotone: a centrocampo c’è Vecino, in attacco Sanchez-Lautaro. Ranieri punta su Gaston Ramirez e Keita.