Serie A, Inter-Parma: out Lukaku e Inglese, probabili formazioni, quote e dove vedere il match in tv

La Serie A entra nel vivo.

L’anticipo della sesta giornata tra Inter e Parma – previsto per le ore 18 e in diretta su Sky Sport Serie A – darà importanti indicazioni sul proseguo della stagione di entrambe le compagini. I nerazzurri arrivano dal pari a reti bianche in Champions League, mentre la formazione ducale è reduce da una vittoria condita da una buona prestazione in Coppa Italia contro il Pescara. L’obiettivo dei padroni di casa sarà quello di conquistare i tre punti per agganciare – almeno temporaneamente – il Milan in vetta alla classifica. Per quel che riguarda il capitolo scommesse sportive, i bookmakers vedono nettamente favorita la compagine nerazzurra, con un 1.35 all’attivo a fronte del possibile successo dei ducali fissato a 8.25, mentre un possibile pareggio rimane invece fermo a 5.50.

L’Inter – complice l’assenza per infortunio di Romelu Lukaku – schiererà un reparto offensivo tutto nuovo, con Lautaro e Perisic nel ruolo di prime punte avanzate ed Eriksen che dovrebbe andare a ricoprire il canonico ruolo di trequartista alle spalle degli attaccanti. Salgono anche le quotazioni di Barella, diventato ormai uomo insostituibile al centro del pacchetto mediano di Antonio Conte, che a lui dovrebbe affiancare il ristabilito Gagliardini. Davanti ad Handanovic dovrebbe esserci il solito De Vrij accompagnato nel completamento del reparto da Kolarov e Ranocchia.

Per quanto concerne il Parma di mister Liverani, si rivedono alcune conferme in seguito allo scorso pareggio interno con lo Spezia: l’attacco dovrebbe probabilmente essere ancora composto da Cornelius e Gervinho, con Kucka che agirà ancora alle loro spalle per dare ulteriore sostegno avanzato. In difesa l’ex tecnico del Lecce potrebbe schierare il ristabilito Osorio accanto a Gagliolo, mentre sulla linea mediana ci sarà ancora Cyprien insieme a Kurtic e Grassi che dovrebbero fare da spalla al giocatore francese.

Di seguito le probabili formazioni.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; De Vrij, Ranocchia, Kolarov; Hakimi, Barella, Gagliardini, Darmian; Eriksen; Perisic, Lautaro.

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Iacoponi, Gagliolo, Osorio, Pezzella; Grassi, Cyprien, Kurtic; Kucka; Cornelius, Gervinho.