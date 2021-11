Serie A, Inter-Napoli 3-2: nerazzurri brillanti, Spalletti si arrende al passato

L'Inter trionfa per 3-2 nella sfida da capogiro contro il Napoli di Luciano Spalletti, fermato così in testa alla classifica

L' Inter batte il Napoli e si rimette sui binari della corsa Scudetto. Al termine di un confronto al cardiopalma sul rettangolo verde di San Siro, la formazione di Simone Inzaghi esce vincitrice dalla sfida ad alta quota contro i partenopei e recupera tre punti anche sul Milan . Dopo l'iniziale svantaggio nerazzurro concretizzato da un gran tiro dalla trequarti di Zielinski , la compagine interista è riuscita a rimettere in equilibrio i conti grazie al tiro dagli undici metri messo a segno da Calhanoglu . Freddissimo il numero 20 dell' Inter , che dopo la gioia dal dischetto nel derby contro il Milan ritrova il gol su calcio di rigore, dando in la anche alla seconda rete nerazzurra firmata da Perisic sugli sviluppi di corner.

Rientro negli spogliatoi che non affievolisce emozioni e ritmo nel secondo tempo, con l'Inter che riparte forte e sigla anche il 3-1 grazie al tandem argentino Lautaro-Correa, con quest'ultimo che porta avanti 65 metri di contropiede e serve perfettamente il Toro, con il suo destro che termina alle spalle di Ospina. Il Napoli messo in difficoltà in palleggio ed impostazione trova anche l'assenza di Osimhen, costretto a lasciare il campo in seguito ad uno scontro testa a testa con Skriniar. Una situazione che ha visto così subentrare sia Petagna che Mertens, con quest'ultimo riuscito a rimettere in piedi il parziale con un gran destro sfoderato dal limite dell'area interista. Il belga, tuttavia, spreca una ghiotta occasione sul finale di gara, con un piazzato destro che al 97' termina alto in seguito ad una grande giocata di Anguissa.