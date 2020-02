Serie A, Inter-Milan 4-2: Conte vince in rimonta e prende la Juventus al primo posto

Sul campo dello stadio San Siro è andata in scena la sfida tra l’Inter e il Milan, che si sono affrontati in occasione del posticipo serale della ventitreesima giornata di Serie A. Dopo un primo tempo molto equilibrato i rossoneri trovano la rete del vantaggio al minuto 40: cross dalla destro del campo verso Ibrahimovic che prolunga sul secondo pallo dove Rebic si fa trovare pronto e realizza la rete dello 0 a 1. Passano soltanto due minuti e gli uomini di Stefano Pioli riescono addirittura a raddoppiare: cross di Kessié verso Ibrahimovic che con un colpo di testa preciso batte Padelli e firma lo 0 a 2.

Cambia tutto nel secondo tempo, con i nerazzurri che riaprono la partita al 51′: su una respinta della difesa del Milan, la palla arriva sui piedi di Brozovic, che si coordina alla perfezione e con un gran mancino al volo realizza l’1 a 2. Passano soltanto tre minuti e l’Inter riporta il risultato in parità dimostrando tutta la sua qualità offensiva: lancio in profondità per Sanchez, tocco arretrato per Vecino che a porta spalancata deve solo appoggiare in rete la palla del 2 a 2.

Gli uomini di Antonio Conte continuano a spingere e al 70′ completano definitivamente la rimonta: sugli sviluppi di un calcio d’angolo la palla viaggia verso De Vrij che di testa realizza il gol del 3 a 2, San Siro esplode di gioia. Poco dopo i nerazzurri vanno vicini a chiudere definitivamente i conti con Eriksen, subentrato nel corso del secondo tempo, che con una splendida punizione colpisce in pieno l’incrocio dei pali. In pieno recupero i padroni di casa mettono in cassaforte il risultato con Lukaku, che di testa trasforma in gol l’assist di Moses.

I fischio del direttore di gara sancisce la vittoria dell’Inter, che sorpassa di nuovo la Lazio e soprattutto si riporta al primo posto in classifica al pari della Juventus. Brutta sconfitta per il Milan di Stefano Pioli, che spreca incredibilmente un doppio vantaggio e perde tre punti importanti per risalire la classifica.