Serie A, Inter-Bologna: Sanchez con Lukaku, difesa a tre per Mihajlovic. Le formazioni ufficiali

E’ tutto pronto per Inter-Bologna.

Si affronteranno a “San Siro” Inter e Bologna, nella 10^ giornata di Serie A. Riposo per Lautaro Martinez in vista dello Shakhtar, Conte si affida a Sanchez accanto a Lukaku. Hakimi e Perisic in campo dal 1°. Difesa a tre per Mihajlovic.

Di seguito, le formazioni ufficiali:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal, Brozovic, Gagliardini, Perisic; Sanchez, Lukaku. All. Conte

BOLOGNA (3-4-1-2): Skorupski; Medel, Danilo, Tomiyasu; De Silvestri, Schouten, Svanberg, Hickey; Soriano; Barrow, Palacio. All. Mihajlovic