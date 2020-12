Serie A, Inter-Bologna 3-1: il solito Lukaku e doppio Hakimi, terza vittoria di fila per i nerazzurri

L’Inter continua la sua striscia positiva superando per 3-1 in casa il Bologna.

Terza vittoria di fila in campionato dopo i successi contro Inter e Sassuolo per i nerazzurri che si confermano seconda forza del campionato dietro la capolista Milan. Padroni di casa avanti al 16′ con Romelu Lukaku che deposita in rete con il mancino da posizione ravvicinata, il raddoppio porta la firma di Hakimi che al 45′ sfrutta l’assist di Brozovic e supera Skorupski a tu per tu. I felsinei provano a rientrare in partita con il giovane Emanuel Vignato che al 67′ trova la giusta traiettoria da posizione defilata e realizza la sua prima rete in Serie A. Il definitivo 3-1 è ancora opera di Hakimi che dopo una bella azione personale fulmina Skorupski con un perfetto sinistro a giro. 21 i punti in classifica degli uomini di Antonio Conte che accorciano momentaneamente sul Milan che al momento occupa il primo posto a quota 23 in attesa della sfida in casa della Sampdoria.