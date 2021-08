Serie A, il programma dei match: dalla Roma di Mourinho a Milan e Napoli

Il programma completo delle ultime quattro sfide della seconda giornata di Serie A. Ecco dove vedere le gare in tv

Tutto pronto per l'inizio della domenica di Serie A .

I due anticipi che hanno dato il via al sabato del campionato italiano, sono stati entrambi fonti di sorprese già dal punto di vista dei risultati maturati al termine degli incontri. Clamoroso lo scivolone casalingo della Juventus di Massimiliano Allegri che, nella sfida contro il corsaro Empoli di Aurelio Andreazzoli, è stata sconfitta con il parziale di 0-1. Un inizio di stagione certamente difficoltoso, che mette già pressione a tutta la compagine bianconera. Sul rettangolo verde del 'Franchi' di Firenze, invece, la Fiorentina di Vincenzo Italiano ha ottenuto un importante successo per 2-1 ai danni del Torino. Una sfida che ha portato ai viola anche il primo gol nel nuovo campionato di Dusan Vlahovic, risultato decisivo al termine dell'incontro nonostante la rete di Verdi che sembrava aver accorciato le distanze per la formazione di Ivan Juric.