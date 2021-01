Serie A, il CT Roberto Mancini: “La mia su Pirlo, CR7 e la lotta scudetto. Se il Milan vince a Cagliari…”

“Bella vittoria per l’Inter, anche alla Juventus può capitare una serata storta. Il campionato è aperto!”.

Parola di Roberto Mancini. Il commissario tecnico della Nazionale italiana, ospite de ‘La Domenica Sportiva’, ha analizzato le prestazioni offerte fin qui dalle prime della classe in Serie A, facendo anche il punto sulla lotta scudetto che vede attualmente protagoniste il Milan di Stefano Pioli e l’Inter di Antonio Conte, reduce dalla vittoria conquistata ai danni della Juventus. Ecco le parole del tecnico di Jesi.

Inter-Juventus, l’analisi di Mancini: “Bravo Barella, Chiesa doveva fare di più. Pirlo? Ho un consiglio”

“Sono stato felice di aver visto quel gol di Barella. Per l’Inter è una bella vittoria, per la Juventus può succedere: anche a loro può capitare una serata storta. Chiesa poteva fare di più. Cristiano Ronaldo può avere qualche difficoltà atletica, è un giocatore che facendo sempre gol ci ha abituato benissimo e se non fa un’ottima gara si va a cercare il pelo nell’uovo. Il bacio di Vidal? Ha giocato tanti anni alla Juventus, la riconoscenza credo che sia dovuta. Pirlo? All’inizio le difficoltà sono normali, fare l’allenatore è una cosa completamente diversa poi pian piano migliori, anche se ha avuto la fortuna di iniziare con una squadra di altissimo livello”, sono state le sue parole.

Infine, il CT azzurro ha detto la sua sulla squadra di Stefano Pioli. “I rossoneri hanno trovato armonia nel gioco, è una squadra giovane. Pensavo si fermasse prima, invece continua a stare in alto, se fa risultato a Cagliari può lottare fino alla fine. Anche se il campionato per ora è aperto fino al 6-7° posto”, ha concluso Mancini.