Serie A, il comunicato ufficiale della FIGC: campionato sospeso fino al 15 giugno

La decisione della FIGC.

Il 18 maggio è ufficialmente iniziata una nuova fase della gestione dell’emergenza Coronavirus, con tutte le attività lavorative che hanno riaperto e i cittadini che hanno ottenuto maggiore libertà di movimento: un ulteriore e graduale passo in avanti verso il sicuro ritorno alla normalità.

UEFA, Ceferin: “Nessuno è irresponsabile, ma conseguenze per chi non finisce campionati. Serie A boicottata? Rispondo così”

Tuttavia nel nuovo dpcm non ci sono state novità per quanto riguarda la ripresa degli allenamenti di gruppo: il Comitato tecnico-scientifico aveva pubblicato un protocollo fortemente criticato da tutti i club di Serie A, e per tale motivo la FIGC ha chiesto al ministro per le politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, un nuovo incontro per ridiscutere con il Cts le regole fondamentali da rispettare per potersi allenare in gruppo.

Serie A, Spadafora: “Manca uniformità tra FIGC e Lega. Il Governo non è incoerente: fate meno i fenomeni”

Nella giornata odierna, in attesa dell’incontro che potrebbe definitivamente decidere le sorti del campionato di Serie A, la Federazione ha pubblicato un nuovo comunicato con cui ha annunciato la sospensione della competizione fino al 14 giugno, in linea con quanto emanato dal nuovo decreto legge firmato dal Premier Giuseppe Conte. Questo il testo del comunicato:

“Il Presidente Federale

– visto il Comunicato Ufficiale n. 193/A del 4 maggio 2020;

– visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 recante “misure

urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”;

– preso atto della sospensione sino al 14 giugno 2020 degli eventi e delle competizioni sportive di

ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati, di cui al citato Decreto;

– visto l’art. 24 dello Statuto Federale;

– sentiti i Vice-Presidenti

d e l i b e r a

di sospendere sino al 14 giugno 2020 tutte le competizioni sportive calcistiche organizzate sotto

l’egida della FIGC.

La presente delibera sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile“.