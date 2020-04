Serie A, il comunicato del Brescia: “Vogliamo portare a termine la stagione attuale”

La presa di posizione del Brescia.

L’Italia si sta preparando per entrare nella “fase 2” dell’emergenza Coronavirus, che formalmente dovrebbe avere inizio in data 4 maggio. Per tale motivo anche la FIGC, che di recente ha pubblicato un documento con le linee guida da seguire, sta iniziando a valutare la possibilità di riprendere i campionati, in particolar modo la Serie A cui club si stanno preparando al fine di ospitare i giocatori per permettere loro di ritornare ad allenarsi sul campo.

Tuttavia la Federazione sta trovando molte opposizioni, tra cui in particolar modo quella del Brescia il quale si è sempre mostrato contrario alla ripartenza del campionato: la posizione delle Rondinelle si è fatta ancora più solida da quando il presidente Massimo Cellino è risultato positivo al Coronavirus. Il club oggi, tramite un comunicato ufficiale, ha dichiarato di essere favorevole a termina la stagione attuale solo se ci saranno le condizioni necessarie per ritornare in campo:

“Come anticipato dal comunicato stampa della Lega Serie A, nel corso dell’assemblea tenutasi questa mattina, si è svolta una votazione che ha visto i club votare all’unanimità l’intenzione di portare a termine la stagione 2019-2020, qualora sussistano le condizioni sanitarie a tutela della salute e qualora gli organi governativi ne consentano lo svolgimento. A nome del Presidente del Brescia Calcio, Massimo Cellino, è opportuno chiarire e sottolineare che la ‘condicio sine qua non’ legata al rispetto delle norme sanitarie a tutela della salute, al netto di indicazioni e direttive che saranno intraprese dal Ministero competente, è un aspetto imprescindibile che sarà valutato con la dovuta e massima attenzione giorno per giorno. Si precisa altresì che il club, nella figura del suo Presidente, si riserverà in ogni caso la facoltà di valutare l’evolversi delle condizioni sanitarie sul territorio bresciano e decidere di conseguenza in merito alla partecipazione ad allenamenti ed eventuali partite ufficiali da parte dei suoi tesserati“.